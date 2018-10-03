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بريطاني يجمع تبرعات لمشروعه الغريب: آخر حتة من الكيمو كونو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
مشروع الشاب البريطاني
مشروع الشاب البريطاني في المثلجات
أماني إبراهيم
تفضيل البعض آخر جزء الممتلئ بالشيكولاتة من المثلجات مخروطة الشكل، كانت هذه فكرة المشروع الغريب الذي خطر لشاب بريطاني قرر أن يجمع تبرعات من خلال الإنترنت ليطلق مشروعه اللذيذ، وهو تصنيع بسكوت مقرمش به شيكولاتة فقط.

لاحظ نيك كافين أن كل كيس سيكون به حوالي 15 قطعة، وستتكلف 2 جنيه إسترليني أي حوالي "3.49 دولار"، أما المشروع بالكامل فسيحتاج حوالي 22.939 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لـ"the variety".

لا يملك الشاب هذا المبلغ بالكامل، فقرر الإعلان عن جمع تبرعات لمشروعه من خلال أحد المواقع الإلكترونية، وحصل على تأييد 127 شخصا، وجمع حوالي 3.127 جنيهًا إسترلينيًا من أصل المبلغ المطلوب لبدء المشروع.

اختار الشاب البريطاني اسم للمشروع وهو "مادي بايتس"، وأعلن عن زعمه لخدمات توصيل المنتج لأكثر من دولة في العالم، مع إضافة نكهات جديدة بدلًا من الشيكولاتة، كزبدة الفول السوداني، والكعك، والقشدة، والكراميل، وشيكولاتة النعناع.
مشروع الشاب البريطاني في المثلجات مشروع الشاب البريطاني في المثلجات

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