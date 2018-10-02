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رياضة

محمد يوسف يكشف حجم إصابة علي معلول

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن علي معلول تعرّض للإصابة بمزق في العضلة الضامة، خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف الجزائري، التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة قبل مشاركته في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

كان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب.

ويخوض الأهلي لقاء العودة بالجزائر يوم 23 أكتوبر الحالي.

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