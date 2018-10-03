داعش يعدم فتاة تنتمي إلى الدروز في جنوب سوريا

قتل تنظيم داعش الإرهابي، رهينة جديدة من المدنيين الذين أسرهم خلال هجمات متسلسلة على محافظة السويداء في نهاية يوليو الماضي.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر محلي كان متابعا لعملية التفاوض، أو أقارب الشابة ثروت أبو عمار، تلقوا خبراء الثلاثاء نبأ إعدامها على يد تنظيم داعش، الذي أرسل صورة لها مضرجة بدمائها إلى أحد المفاوضين.





وكان التنظيم الإرهابي قد شن هجمات منسقة على محافظة السويداء جنوب سوريا في 25 يوليو الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا، في أكثر الاعتداءات الدموية طالت الأقلية الدرزية في سوريا منذ بداية الحرب.





واختطف داعش معه 30 شخصا، وهم 14 سيدة وأولادهن.



