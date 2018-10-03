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رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.. اليوم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
صدى البلد
نور عادل
يحل فريق ليفربول الانجليزي ضيفًا على منافسه فريق نابولي الايطالي، في المباراة المقرر لها أن تقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة ،في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ومن المقرر أن يقود فريق ليفربول الانجليزي المحترف الدولي المصري محمد صلاح،حيث سيتواجد في التشكيلة الأساسية للمباراة.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق فوزه الثاني بدور المجموعات للابتعاد بصدارة المجموعة الثالثة بعيدًا عن منافسيه نابولي وباريس سان جيرمان،وذلك بعدما كان قد حقق فوزه الأول على حساب الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في استاد انفيلد بانجلترا.

كان فريق نابولي الايطالي وذلك بعدما تعرض للهزيمة في منافسات الدوري الايطالي المحلي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد امام غريمه يوفنتوس.

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