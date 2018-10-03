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رياضة

اليوم .. أتلتيكو مدريد يواجه بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، نظيره بروج البلجيكي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أتليتيكو مدريد للفوز الثاني على التوالي، بعدما حقق الفوز على موناكو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى والماضية.

ووقع أتلتيكو مدريد في المجموعة الأولى، بجانب كل من: بروج البلجيكي، بروسيا دورتموند الألماني، وموناكو الفرنسي.

ويلتقي اليوم، باريس سان جيرمان مع سرفينا زفيزدا، ولوكوموتيف موسكو مع شالكة، وبروسيا دورتموند مع موناكو، وبرشلونة مع توتنهام، وآيندهوفن مع إنتر ميلان، ونابولي مع ليفربول، وبورتو مع جالطة سراي.

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