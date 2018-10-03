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اقتصاد

البنك الأهلي المصري يسجل أقل سعر لصرف الدولار

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
آية الجارحي
استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 3 أكتوبر 2018، وسجل البنك الأهلي المصري أقل سعر لصرف الدولار فبلغ ١٧.٧٨ جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك عودة ومصرف أبو ظبي الإسلامي 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وفي بنوك: "مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي" 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الدولار في بنوك: "الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري الدولي، التعمير والإسكان، الأهلي اليوناني بمصر، بلوم مصر، المصرف المتحد، قناة السويس، البركة، كريدي أجريكول، البركة" 17.86 جنيه للشراء و 17.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنكي "العربي الأفريقي الدولي، والمصري لتنمية الصادرات" إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وفي بنكي "الأهلي المصري، والزراعي المصري" 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

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