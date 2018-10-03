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طريقة تحضير شوربة السي فوود

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدم الشيف الشربيني طريقة تحضير شوربة السي فوود من خلال برنامجه علي قناة سي بي سي سفرة.


مقادير شوربة السي فوود:

ربع كيلو جمبري متوسط الحجم ربع كيلو
ك اليماري مقطع 
ربع كيلو بلح البحر 
ربع كيلو سمك فيليه 
– كابوريا بصلة كبيرة 3 ملعقة كبيرة دقيق ملعقة كبيرة زبدة
– ملح – فلفل أسود – كمون كرفس – كرات جزر كزبرة ناشفة 
- جوزة الطيب – بقدونس – ليمون صوص طماطم 

طريقة تحضير شوربة السي فوود:
في الكبة يفرم البصل والجزر والثوم والكرفس والكرات 
تفرم فرم خشن ثم تشوح مع زيت الزيتون وتقلب جيدا 
ثم يضاف قليل من الدقيق وتقلب جيدا 
ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات والجوز الطيب 
ثم يضاف الماء المغلي وصوص الطماطم 
ثم تترك حتى تغلي وتنضج وتقدم

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