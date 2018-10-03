إنتر ميلان يقلب الطاولة على إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

حقق فريق إنتر ميلان فوزا مثيرا علي منافسة إيندهوفن بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب فيليبس فى الجولة الثانية ضمن منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وافتتح فريق إيندهوفن التهديف في الدقيقة 27 عن طريق بابلو روزاريو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الإنتر في التعامل معها .





وأدرك إنتر ميلان التعادل فى الدقيقة 44 عن طريق نايجولان من تسديدة قوية هو الآخر .





ونجح فى إنتر ميلان من خطف هدف الفوز فى الدقيقة 60 عن طريق ماورو إيكاردي عقب مراوغة حارس مرمي إيندهوفن.





ويتصدر برشلونة صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني ، بينما جاء توتنهام فى المركز الثالث دون نقاط، بي إس فى آيندهوفن فى المركز الرابع دون نقاط أيضا.



