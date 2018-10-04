الاتحاد للطيران تزيد عدد رحلاتها إلى لندن

تعتزم الاتحاد للطيران زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي ولندن، من ثلاث رحلات في اليوم إلى أربع رحلات، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 15 ديسمبر 2018 و13 يناير 2019، تلبية للطلب الكبير على تلك الوجهة خلال موسم الأعياد.



وسيتم تشغيل الرحلات عبر طائرة الاتحاد للطيران طراز بوينغ 787-9 المرتبة وفق نظام الدرجتين، والتي تحمل 28 استوديو درجة رجال الأعمال و271 مقعدًا ذكيًا في الدرجة السياحية.



وقال جيمس هاريسون، المدير العام لمكاتب الاتحاد للطيران في المملكة المتحدة: "يسرّنا الإعلان عن إضافة مزيد من الرحلات إلى وجهة لندن خلال فترة الأعياد، التي تشهد ازدحامًا كبيرًا بالنسبة للضيوف المحليين المسافرين بين العاصمتين، بحيث تتيح لهم الخدمة الإضافية مزيدًا من الخيارات والمرونة في السفر."



وأضاف: "كما ستوفر الخدمة الجديدة من أبوظبي إلى لندن هيثرو، رحلات ربط مريحة وملائمة للمسافرين بين لندن وعدد من الوجهات الرئيسية على شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران".



ويتم تشغيل تلك الخدمة إلى جانب رحلات الاتحاد للطيران المنتظمة التي تشغلها بمعدل 3 رحلات في الأسبوع بين أبوظبي ولندن عبر طائرتها طراز إيرباص A380 المرتبة وفق نظام الثلاث درجات.



وإلى جانب الزيادة الموسمية على الخدمات إلى لندن، قامت الاتحاد للطيران، مؤخرًا، بالإعلان أيضًا عن ترقية وزيادة رحلاتها إلى عدد من الوجهات الرئيسية، تلبية للطلب الكبير خلال الفترة المزدحمة من موسم الشتاء، ويشمل ذلك، زيادة في القدرة الاستيعابية إلى البحرين وبلغراد والقاهرة وإسطنبول والمدينة المنورة والكويت.