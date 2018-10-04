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محافظات

محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 9 أبراج مخالفة تصل لـ 11 طابقا.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:11 م
محافظ الجيزة يقود
محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 9 أبراج مخالفة
محمد الصاحي
قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة لإزالة 9 أبراج مخالفة غير مرخصة يصل ارتفاع كل منهم الى أكثر من 11 دورا بأحياء العمرانية والعجوزة والوراق وبولاق الدكرور، وذلك فى إطار حرص المحافظة على التصدي لأية حالات مخالفات والحد من انتشارها.

وأكد المحافظ فى تصريحات له خلال أعمال الإزالة، أن الأبراج الجارى إزالتها تم بناؤها بدون ترخيص ودون إتباع المواصفات الفنية في أعمال البناء وصدر بشأنها عدة قرارات للإزالة، مشيرًا إلي أن المحافظة مستمرة دون توقف فى محاربة مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة ومهما بلغ حجم المخالفة سيتم ازالتها.

وأضاف أنه سيتم محاسبة أي مسئول بالأحياء والمراكز والمدن يتراخى في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

وناشد المحافظ مواطنى الجيزة بالاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصًا على أموالهم.
محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 9 أبراج مخالفة تصل لـ 11 طابقا.. صور
محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 9 أبراج مخالفة تصل لـ 11 طابقا.. صور
محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 9 أبراج مخالفة تصل لـ 11 طابقا.. صور
محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 9 أبراج مخالفة تصل لـ 11 طابقا.. صور
محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 9 أبراج مخالفة تصل لـ 11 طابقا.. صور

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