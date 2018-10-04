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بدون حرمان.. رجيم متوازن لحرق الدهون وإنقاص الوزن خلال 10 أيام

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:46 م
صدى البلد
رنا عصمت
تخشين من إتباع الريجيمات القاسية وتريدين إتباع رجيم متوازن لإنقاص الوزن وحرق الدهون وفى الوقت نفسه يحافظ على صحة ونضارة بشرتك، نقدم إليك الرجيم الغذائى التالى ينصح به استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لقراء "صدى البلد" ويمكنك المواظبة عليه لمدة 10 أيام بجانب ممارسة الرياضة.

الإفطار:
كوب عصير جريب فروت
بعد ساعة بيضة مسلوقة

وجبة الغذاء:
طبق سلطة +طبق شوربة دجاج مشوية + شريحتان فيليه لحم أو دجاج
أو تونة بدون زيت + طبق سلاطة خضراء + رغيف سن
أو 3 أصابع كفتة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراء

بعد الغذاء ب 3 ساعات :
كوب قرفة بالجنزبيل

العشاء :
كوب فشار بدون زيت أو ثمرة فاكهة
أو قطعة جبن قريش + 1 توست سن

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