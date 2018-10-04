الروبل الروسي يواصل الانخفاض مقابل الدولار واليورو في ظل مخاوف من عقوبات جديدة

واصل سعر صرف الروبل في الانخفاض، اليوم الخميس، وسط مخاطر العقوبات المتفاقمة، ووصل سعر اليورو إلى 77 روبل، وفقا لبيانات التداول.



وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الدولار ارتفع مقابل حسابات الروبل ليوم غد في 17.25 بتوقيت موسكو بمقدار 0.94 روبل ليصل إلى 66.82 روبل، وسعر صرف اليورو – بمقدار 1.38 روبل ليصل إلى 77.01 روبل. حيث وصل في وقت سابق سعر اليورو اليوم ، بالفعل إلى 77.11 روبل.



ولا يزال التهديد بفرض عقوبات جديدة قائما، وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت - مؤخرا - إن روسيا قد تواجه عقوبات فيما يتعلق بـوجود "أدلة دامغة"، مفادها بأن روسيا حاولت القيام بهجوم قراصنة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.