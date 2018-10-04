علاء مبارك: تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكرى نصر أكتوبر

كما قدم تحية خاصة لوالده محمد حسني مبارك.



وغرد "علاء" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء ولروح الرئيس الراحل أنور السادات، رحمة الله عليه، بطل الحرب والسلام، ولأبطال قواتنا المسلحة، في ذكري نصر أكتوبر 73، وبكل فخر واعتزاز تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكري هذا اليوم العظيم".