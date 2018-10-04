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أخبار البلد

علاء مبارك: تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكرى نصر أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
قدم علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحية تقدير واعتزاز لأرواح شهداء حرب أكتوبر 1973، ولروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

كما قدم تحية خاصة لوالده محمد حسني مبارك.

وغرد "علاء" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء ولروح الرئيس الراحل أنور السادات، رحمة الله عليه، بطل الحرب والسلام، ولأبطال قواتنا المسلحة، في ذكري نصر أكتوبر 73، وبكل فخر واعتزاز تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكري هذا اليوم العظيم".

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