قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فردوس عبد الحميد: لو رجع بيا الزمن كنت هختار أقعد مع ولادي.. فيديو
رئيسة وكالة الاستثمار في تتارستان لـ صدى البلد : مصر بوابتنا الاستراتيجية لأفريقيا
عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
درة تقابل أحمد العوضي في علي كلاي.. وتواصل تصوير الست لما
أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال
العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

حذر الإعلامي أحمد فايق من التأثيرات السلبية للمحتوى الذي يتعرض له الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المنصات قد تؤدي إلى تلاعب خطير في تشكيل الهوية النفسية والجنسية للأطفال، خاصة في مراحلهم العمرية المبكرة.

تأثر السوشيال ميديا علي الأطفال 

قال فايق، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "مصر تستطيع" على قناة DMC، إن الخوارزميات أصبحت تتحكم بشكل مباشر في المحتوى الذي يُعرض على الأطفال؛ وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلوكهم وتفكيرهم. 

وأوضح أن السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل تعد مرحلة حاسمة في تكوين شخصيته وهويته، مما يتطلب رقابة أسرية مستمرة.

وتناول البرنامج مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي أطلقتها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، والتي تهدف إلى دعم صحة الطفل النفسية والجسدية خلال أول ألف يوم من حياته. 

وأكد فايق أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لحماية الأجيال القادمة من المخاطر التكنولوجية.

واستضاف البرنامج، الدكتورة عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال ونائبة وزير الصحة، التي تحدثت عن أهمية الوعي الأسري في التصدي لتأثيرات المحتوى الرقمي، وضرورة دعم الأطفال في هذه المراحل الحساسة من حياتهم.

وأشار فايق إلى أن المجتمع يعيش أزمة حقيقية؛ بسبب التعرض العشوائي للمحتوى الإلكتروني، مشددًا على أن دور الأسرة بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التغيرات السريعة في عالم الإعلام الرقمي.

الإعلامي أحمد فايق قناة DMC الألف يوم الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

ترامب

البيت الأبيض: الحائزة على نوبل للسلام تهدي الجائزة للرئيس ترامب

شهداء غزة

مقابر الأرقام.. إسرائيل تحتفظ بأكثر من 700 جـ ثة فلسطينية

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

شركة الكهرباء الإسبانية: البلاد مهددة بانقطاع واسع للتيار

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد