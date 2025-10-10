أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال

حذر الإعلامي أحمد فايق من التأثيرات السلبية للمحتوى الذي يتعرض له الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المنصات قد تؤدي إلى تلاعب خطير في تشكيل الهوية النفسية والجنسية للأطفال، خاصة في مراحلهم العمرية المبكرة.

تأثر السوشيال ميديا علي الأطفال

قال فايق، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "مصر تستطيع" على قناة DMC، إن الخوارزميات أصبحت تتحكم بشكل مباشر في المحتوى الذي يُعرض على الأطفال؛ وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلوكهم وتفكيرهم.

وأوضح أن السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل تعد مرحلة حاسمة في تكوين شخصيته وهويته، مما يتطلب رقابة أسرية مستمرة.

وتناول البرنامج مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي أطلقتها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، والتي تهدف إلى دعم صحة الطفل النفسية والجسدية خلال أول ألف يوم من حياته.

وأكد فايق أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لحماية الأجيال القادمة من المخاطر التكنولوجية.

واستضاف البرنامج، الدكتورة عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال ونائبة وزير الصحة، التي تحدثت عن أهمية الوعي الأسري في التصدي لتأثيرات المحتوى الرقمي، وضرورة دعم الأطفال في هذه المراحل الحساسة من حياتهم.

وأشار فايق إلى أن المجتمع يعيش أزمة حقيقية؛ بسبب التعرض العشوائي للمحتوى الإلكتروني، مشددًا على أن دور الأسرة بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التغيرات السريعة في عالم الإعلام الرقمي.