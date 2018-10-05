خطوات بسيطة تجعل غرفة نومك رومانسية

إذا كنت من الهدوء والرومانسية يمكنك أن تستمتعي بأجواء رومانسية في منزلك بعدة طرق وهي :



- الإضاءة الخافتة: استخدمي الإضاءة الخافتة ذات الألوان الهادئة كالبنفسجي مثلًا، فهي تبعث على الراحة والسعادة، واحرصي على اختيار المصابيح ذات الحجم المتوسط والتي يبدو شكلها ملائمًا جدًا لغرفة نوم زوجية رومانسية.



2- المفارش: اختاري الخامات الناعمة، والألوان الهادئة والمثيرة في الوقت ذاته للشراشف، وننصحكِ بالتركيز على اللون الأحمر بدرجاته ودمجه مع ألوان ترابية فخمة. ضعي أبسطة على الأرضية واحرصي على أن تكون قطنية أو صوفية لتضفي الدفء والشعور بالحنان على الغرفة وخاصة عندما يكون الجو باردًا خلال فصل الشتاء.



3- استخدمي الموسيقى: ضعي أشرطة الڤيديو والسي دي لموسيقتك المفضلة في متناول اليد واستخدميها لإضفاء الرومانسية والشاعرية على غرفة النوم. احرصي على مراعاة ذوق شريكك فأنت ترغبين في إسعاده لا في إزعاجه.



4- العطر: بعد أن تأكدت من أن حواس السمع واللمس والنظر قد أشبعت، احرصي على إشباع حاسة الشم أيضًا. استخدمي الشموع ذات الروائح الطبيعية والزيوت العطرية والزهور الطبيعية لإضفاء رائحة زكية على غرفة نومك.



5- احرصي على نظافة الغرفة و حسن الترتيب فليس أبشع من غرفة نوم مبعثرة واستمتعي بأجمل الأوقات مع حبيب قلبك.