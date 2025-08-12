قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل
أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزارة الثقافة تدمج التراث والحداثة في مبادراتها.. من النيل عنده كتير إلى المؤتمر العالمي للإفتاء

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

تشهد وزارة الثقافة المصرية حراكًا متنوعًا يجمع بين استدعاء الذاكرة الوطنية والهوية الحضارية من جهة، والانفتاح على قضايا العصر والتقنيات الحديثة من جهة أخرى، عبر سلسلة من المبادرات والفعاليات التي حظيت بدعم وتعاون مؤسسي واسع.

في إطار مبادرة “النيل عنده كتير… لعزة الهوية المصرية”، أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، برنامجًا ثقافيًا وبصريًا مبتكرًا يُعرض عبر شاشات محطات مترو الأنفاق وخطوط القطارات، بما فيها القطار السريع المتجه للعاصمة الإدارية الجديدة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ارتباط المصريين بنهر النيل، باعتباره رمزًا للحضارة ومصدرًا للإلهام الثقافي والفني.

ويتضمن المحتوى المعروض مقاطع فيديو ومواد أرشيفية نادرة، منها لوحات رسمها المستشرقون خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، تعكس نظرة العالم للنهر الخالد، ومقتطفات من معرض “رحلة مع النيل” الذي تنظمه الهيئة القومية للبريد في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، ويضم مستنسخات نادرة لطوابع بريدية توثق مناسبات وطنية واحتفالات مرتبطة بالنيل. كما تشمل العروض صورًا من بوسترات الأفلام المصرية التي تناولت النهر، وصور الفائزين بجوائز الدولة للنيل، وأعمالًا كاريكاتيرية فنية، ولقطات وثائقية من إنتاج المركز القومي للسينما توثق الحرف البيئية المرتبطة بالنيل.

وأكد وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن المبادرة تأتي بدعم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بهدف تقديم محتوى ثقافي راقٍ للمواطنين خلال تنقلاتهم. وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لسلسلة فعاليات مشتركة، بدأت باحتفالية “نجيب محفوظ في القلب”، مرورًا بمبادرة الاحتفاء بالسيرة الهلالية والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وصولًا إلى هذه الخطوة التي تمزج بين الثقافة والمجال العام.

وفي سياق متصل، شهد الوزير انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

افتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بحضور شخصيات دينية وثقافية بارزة، منها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف (نيابة عن رئيس الوزراء)، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر (نيابة عن الإمام الأكبر)، إضافة إلى مشاركة وزراء وسفراء ومفتين من أكثر من 70 دولة، بينهم الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، والدكتور عمرو الدرعي من الإمارات، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفضيلة الدكتور محمد حسين مفتي القدس.

وأكد وزير الثقافة في كلمته أن انعقاد المؤتمر تحت هذا العنوان يعكس وعيًا ثقافيًا بأهمية مواكبة التحولات التقنية، ودمجها في خدمة القيم الإنسانية وبناء الإنسان الواعي القادر على التعامل مع معطيات العصر. وأشاد بالرؤية التي تجمع بين التأصيل الشرعي العميق والانفتاح على آفاق المستقبل، معتبرًا أن المؤتمر يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والفكرية، وترسيخ منهج الوسطية ونشر الفكر المستنير.

ويتناول المؤتمر خمسة محاور رئيسية، تشمل تكوين المفتي العصري، والإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه المفتي الرشيد، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل المؤسسي الإفتائي، واستعراض تجارب مؤسسات الفتوى عالميًا. ومن المقرر أن يشهد على مدار يومين إطلاق مبادرات ومشروعات بحثية وتدريبية لدعم قدرات المفتين، وتحقيق تكامل بين العلوم الشرعية والتكنولوجيا الحديثة.

بهذا المشهد، تعكس وزارة الثقافة توجهًا استراتيجيًا يقوم على دمج الماضي بالحاضر، وإحياء رموز الهوية المصرية، وفي الوقت نفسه الانخراط في النقاشات العالمية حول قضايا المستقبل، في انسجام يبرز دور مصر كحاضنة للتراث وفاعلة في صياغة الفكر المعاصر.

وزارة الثقافة الذاكرة الوطنية والهوية النيل عنده كتير المستشرقون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

ترشيحاتنا

اتهام بلوجر شهير بتجارة الاعضاء

باع كليته فعلا.. حقيقة إتهام بلوجر شهير بتجارة الأعضاء

غسل شاكر للاموال

غسل 100 مليون جنيه.. حقيقة اتهام شاكر بغسيل الأموال

الطفل علي معتز

والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب

بالصور

صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل

فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

خالد انور
خالد انور
خالد انور

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد