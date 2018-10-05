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توك شو

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
جوجل ايرث
جوجل ايرث
توك شو
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth"، والذي يعكس السيولة المرورية الصباحية المعتادة على المحاور الحيوية.

ورصدت اللقطات الجوية سيولة مرورية في نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، وحتى الشوارع المحيطة وجميع الطرق البديلة.

وأظهرت اللقطات أن هناك سيولة مرورية على كافة أنحاء طرق محافظ القاهرة.


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