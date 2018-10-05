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أخبار العالم

الصين ترفض اتهامات نائب الرئيس الأمريكي وتدعو واشنطن لتصحيح أخطائها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:05 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
رفضت الصين بشدة اليوم "الجمعة"،اتهامات نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" وانتقاداته للسياسات الداخلية والخارجية لبكين، مؤكدة أن أية "محاولات خبيثة لتشويه صورة الصين لا طائل من ورائها".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم تعليقا على الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي أمام معهد "هدسون" بواشنطن مساء أمس واتهم فيه الصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والسعي لتغيير الرئيس دونالد ترمب، واستخدام أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية ودعائية لتقوية نفوذها والتدخل في سياسات أمريكا.

وقالت يينغ "إن الخطاب (الذي ألقاه بنس) تضمن اتهامات لا أساس لها ضد سياسات الصين الداخلية والخارجية، وحاول تشويه صورة الصين بإدعاء أنها تتدخل في الشؤون الداخلية لواشنطن والانتخابات الأمريكية.. إن هذه الاتهامات ليست سوى شائعات دون دليل، وخلط بين الصواب والخطأ، ومحاولة تصور شيء لا وجود له".

وأضافت:"إنه لأمر سخيف أن يقوم الجانب الأمريكي بتشويه صورة التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين بحديثه عن تدخل الصين في شؤون أمريكا الداخلية وانتخاباتها.. إن الصين تتبع دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإنها ليس لديها مصلحة في التدخل في الشؤون الداخلية أو الانتخابات الأمريكية".

وتابعت:"إن الصين تنتهج بثبات مسار التنمية السلمية، وتلتزم بتطوير علاقات ودية وتعاونية مع جميع الدول على أساس مباديء التعايش السلمي، وإقامة مجتمع بمستقبل مشترك للإنسانية".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أن "الصين هي دائما داعمة للسلام العالمي ومساهمة في التنمية العالمية ومدافعة عن النظام الدولي، وإن الأنشطة الاقتصادية والدبلوماسية للصين في جميع أنحاء العالم موضع ترحيب من الدول الأخرى، وإن الصين لن تسعى إلى تحقيق تنميتها على حساب مصالح البلدان الأخرى".

وقالت يينغ "لقد عرف المجتمع الدولي تماما من ينتهك سيادة الآخرين، ويتدخل في الشؤون الداخلية لهم، ويقوض مصالحهم".

وأضافت:"إن الصين ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة من أجل تجنب الصراع، وعدم المواجهة، والاحترام المتبادل، والتعاون المربح للجانبين. وإننا نحث الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه، والتوقف عن اتهام الصين والتشهير بها والإضرار بمصالح الصين والعلاقات الصينية الأمريكية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الصينية الأمريكية".

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