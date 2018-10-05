مدبولى: استقبال 319 شكوى من تراكم أكوام القمامة باليوم الأول

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعة موقف استقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات، في ضوء تفعيل خطي هاتف محمول لاستقبال رسائل المواطنين عبر تطبيق واتس آب، حول أماكن تراكم أكوام القمامة بجميع أنحاء الجمهورية، كآلية تضاف إلى استقبال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، وتوجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.



تلقى رئيس مجلس الوزراء تقرير متابعة، أفاد بأن المنظومة استقبلت حتى مساء أمس الخميس، أي في يوم تقريبا، بعد انطلاقها، ( 319 رسالة وشكوى لتراكم مخلفات وقمامة، منها 221 عبر تطبيق "واتس آب"، و98 عبر الموقع الالكتروني ومركز الاتصال، وتم توجيه الرسائل والشكاوى للجهات المختصة للتعامل معها وفقا لطبيعة كل منها، كما تلقت المنظومة 153 رسالة وشكوى غير مكتملة البيانات وجار التواصل مع أصحابها لاستكمال المعلومات الخاصة بأماكن التجمعات محل شكواهم.



وأكد التقرير أنه تم التنسيق مع المسئولين بالوزارات المعنية والمحافظات، لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديري المديريات.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة الاستجابة من المسئولين فى الوزارات المختلفة، ورفع أكوام القمامة على الفور، وإرسال صور من نفس الموقع لمسئولي منظومة الشكاوى بمركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدا أن الأداء فى هذا الملف، الذى يهم جميع المواطنين، سيكون إحدى آليات تقييم المسئولين.



وأوضح التقرير أن رسائل وشكاوى المواطنين وردت من 23 محافظة، وتركزت أغلب شكاوى المواطنين في 6 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية) بنسبة 83 % من إجمالي المحافظات، وكان نصيب محافظة القاهرة 147 رسالة وشكوى بنسبة 46% من إجمالي الوارد، وحازت مدينة نصر بمحافظة القاهرة على نسبة 16% من إجمالي الشكاوى الواردة.



كما عرض التقرير نماذج من استجابات الجهات المعنية للتعامل مع شكاوى المواطنين حول تراكم القمامة، وقام التقرير بالتوثيق بالصور، للموقف ما قبل وأثناء وما بعد إزالة المخلفات وأكوام القمامة. ففيما يتعلق برسالة مواطن حول وجود كمية كبيرة من القمامة في شارع 9 عند سور مصنع الطوب الرملي أمام بلوك 73 عمارات صقر قريش بمدينة نصر، فقد أفاد رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة أنه قامت حملة من الهيئة برفع المخلفات من الشارع العمومي وأيضا الشوارع الجانبية بمنطقة عمارات صقر قريش.



وحول رسالة مواطن عن وجود تراكم للقمامة بشارع بحري التأمين بمدينة بنها، أفادت رئيسة المدينة بأن الشارع محل الشكوى هو نقطة تجميع لمخلفات النظافة، ويتم رفعها بمعرفة عمال ومعدات تحسين البيئة، ثلاث مرات يوميًا، بورديات أعمال النظافة.



وحول رسالة مواطن عن تراكم القمامة بمنطقة مساكن البنك أمام كلية الطب بمدينة الفيوم، أفاد رئيس حي غرب الفيوم بأن هذه التراكمات نتيجة حفر بالشارع لإدخال كابلات الكهرباء الخاصة بكلية الطب التي يتم استكمال المباني بها، وأكد أنه تم الاتصال بالمقاول وسيتم رفع آثار الحفر خلال أسبوع على الأكثر بعد الانتهاء من تركيب الكابلات، هذا وتم رفع القمامة الموجودة بالمكان صباح اليوم وتم استعجال المقاول للانتهاء فيما يخصه من أعمال الحفر.



وحول رسالة مواطن من التضرر من قطعة أرض زراعية بطريق المناشى الوراق أول سور المعصرة اوسيم الجيزة حيث يوجد بها حرق مخلفات زراعية وحرق قمامة ينتج عن ذلك ادخنة كثيفة وروائح كريهة مما يضر بالبيئة والصحة العامة، أفادت وزارة البيئة بأنه في إطار خطتها للحد من مظاهر تلوث الهواء الحاد، فقد تم التنسيق مع الأفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى وتم الانتقال فور ورود الشكوى حيث تبين وجود حرائق بقطعة أرض زراعية وتم التواصل مع الحماية المدنية وتم إخماد الحريق بسيارة لوحات مدنية رقم ( هـ ر - 1427 ) وقد تم تحرير محضر لمالك الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.



كان رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفاته بتفعيل عدد 2 خط هاتف محمول برقمي (01555516528 - 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى المواطنين مع صور على "واتس آب" لأماكن تراكم أكوام القمامة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى على الموقع الالكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وتوجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.