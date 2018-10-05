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اقتصاد

طرح 24% من أسهم هيئة البترول بإنبي في البورصة المصرية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:41 ص
وزير البترول ووزير
وزير البترول ووزير المالية يشهدان توقيع العقد
مصطفى خلاف - مايكل عياد
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيط وزير المالية ومحمود عطا الله رئيس شركة سى آى كابيتال القابضة توقيع شركة انبى نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول مع ائتلاف (سى آى كابيتال - بنك جيفريس - بنك الامارات دبى) الفائز بتنفيذ عقد خدمات ترويج وتغطية وطرح ودعم ما بعد البيع بنسب 24% من أسهم الهيئة المصرية العامة للبترول في رأس مال شركة انبى وذلك في البورصة المصرية وبالجنيه المصرى.

وقع العقد المهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والسيد هشام أشرف جوهر العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال ورئيس الائتلاف وحضر التوقيع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح المهندس طارق الملا أن توقيع العقد هو أولى الخطوات المهمة لتنفيذ بداية طرح أسهم شركة إنبى في إطار برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وجاء اختيارها بعد دراسات مستفيضة ومتأنية باعتبارها شركة مهارات وعقول وكوادر هندسية وأن هذا الطرح يمثل أحد الآليات المهمة التي ستسهم في توفير جانب من التمويل اللازم لتعزيز قدرة انبى التنافسية مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال .

مشيرًا إلى أن دخول شركة انبى يسهم في الترويج لبرنامج الأطروحات في البورصة المصرية في ظل النماذج الناجحة لشركات البترول التي لها أسهم في البورصة المصرية وذات ربحية جيدة ، لافتا إلى أن قطاع البترول له نصيب كبير من برنامج الطروحات الذى يشمل 23 شركة منها 11 شركة بترولية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط على التعاون الوثيق بين وزارتى البترول والمالية وأن توقيع العقد جاء بعد مجهود كبير وإجراءات متأنية بهدف الاستفادة من العائدات التي ستستخدم في تدعيم المراكز المالية ودعم الخزانة العامة وجذب الاستثمارات للدولة خاصة في تلك المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد المصرى تحرك في عدة اتجاهات ، مشيرًا إلى أن التوقيع يعطى إشارة ودلالة ايجابية للسوق الخارجي والداخلى بجدية برنامج الطروحات والالتزام للوصول إلى مرحلة الطرح.






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