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التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
آيات أحمد
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد بلاط الكبير، بمحافظة الوادى الجديد.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: « درجات العطاء ، ومنازل الشهداء »، الذي يتم تعميمه بجميع مساجد الجمهورية.

ووجهت الوزارة جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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