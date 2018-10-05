التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد بلاط الكبير، بمحافظة الوادى الجديد.



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: « درجات العطاء ، ومنازل الشهداء »، الذي يتم تعميمه بجميع مساجد الجمهورية.



ووجهت الوزارة جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

