الهند تبرم اتفاقا مع روسيا لشراء صواريخ رغم التحذير الأمريكي

قال الكرملين إن الهند أبرمت اتفاقا مع روسيا اليوم الجمعة لتزويدها بصواريخ إس-400 المضادة للطائرات وذلك في تجاهل من نيودلهي لتحذيرات أمريكية من احتمال تعرضها لعقوبات وفق القانون الأمريكي بسبب هذه الصفقة.



ورغم عدم إقامة مراسم توقيع علنية فإن الصفقة أبرمت خلال الزيارة الحالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي في إطار قمة سنوية.



وفي تصريحات لرويترز قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "الاتفاق وقع على هامش القمة".



وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من خمسة مليارات دولار وتعطي الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات غير مسبوقة.



لكن الولايات المتحدة قالت إن الدول التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية ستواجه تلقائيا عقوبات وفق تشريع يطلق عليه (مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات).



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع إن تطبيق القانون سيركز على الدول التي تحصل على أسلحة مثل بطاريات صواريخ اس-400.



وفي الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الصيني لشرائه طائرات مقاتلة وكذلك نظام صواريخ اس-400 من روسيا هذا العام.



وعقب محادثات القمة بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وقع البلدان ثمانية اتفاقات في مجالات الفضاء والطاقة النووية والسكك الحديدية خلال مؤتمر صحفي أذيع بالتلفزيون.