أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أكبر هبوط منذ أبريل

أظهرت بيانات من شركة الرهون العقارية هاليفاكس اليوم الجمعة أن أسعار المنازل في بريطانيا هبطت بأسرع وتيرة منذ أبريل خلال الشهر الماضي فيما تباطأت وتيرة زيادة الأسعار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.



وانخفضت أسعار المنازل 1.4 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر بعد هبوطها 0.2 بالمئة في أغسطس، وهي مرتفعة 2.5 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام في أقل زيادة سنوية منذ يونيو .



وقال العضو المنتدب لهاليفاكس راسل جالي "معدل النمو السنوي بالقرب من سقف نطاق توقعاتنا الذي يتراوح بين صفر وثلاثة في المئة لعام 2018 حيث تستمر أسعار المنازل في تلقي الدعم من انخفاض المعروض للبيع من المنازل الجديدة والمنازل القائمة إلى جانب أسعار الرهن العقاري المنخفضة عند مستوى تاريخي وارتفاع معدلات التوظيف".