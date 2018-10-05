في ذكرى نصر أكتوبر.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير قرية الروضة ببئر العبد

أعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، افتتاح المرحلة الأولى من المشروعات التي يجري تنفيذها في قرية الروضة مركز بئر العبد، من بينها عدد من منازل المواطنين التي تم إعادة بنائها ورفع كفاءتها، إلى جانب التوسعات في عدد من مدارس القرية وتوابعها، في ذكرى نصر أكتوبر.





وقام المحافظ، يرافقه اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.





وقال عبدالفضيل إنه عقب وضع إكليل الزهور سيكرم أسماء مجموعة من الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين على هامش لقائه بالشباب بالمدينة الشبابية بالعريش حول حرب أكتوبر، بجانب المشاركة في مهرجان رياضي للشباب بالصالة المغطاة بالعريش، سيقام غدا السبت.



