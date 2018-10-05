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رياضة

هازارد على رأس قائمة المرشحين لجائزة الشهر في البريميرليج.. وغياب محمد صلاح

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل خلال شهر سبتمبر الماضي في منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعرض صدي البلد اللاعبين المرشحين للجائزة:-

ويلي بولي / دفاع / فريق ولفرهامبتون

ايدين هازارد / هجوم / فريق تشيلسي

الكسندر لاكازيتي / هجوم / فريق ارسنال

جيمس ماديسون / وسط / فريق ليستر سيتي

غيلفي سيغوردسون /وسط / فريق ايفرتون

رحيم ستيرلينج / وسط / فريق مانشستر سيتي

بينما غاب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن جائزة الشهر في الدوري الإنجليزي.

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