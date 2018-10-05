هازارد على رأس قائمة المرشحين لجائزة الشهر في البريميرليج.. وغياب محمد صلاح

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل خلال شهر سبتمبر الماضي في منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



ويعرض صدي البلد اللاعبين المرشحين للجائزة:-



ويلي بولي / دفاع / فريق ولفرهامبتون



ايدين هازارد / هجوم / فريق تشيلسي



الكسندر لاكازيتي / هجوم / فريق ارسنال



جيمس ماديسون / وسط / فريق ليستر سيتي



غيلفي سيغوردسون /وسط / فريق ايفرتون



رحيم ستيرلينج / وسط / فريق مانشستر سيتي



بينما غاب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن جائزة الشهر في الدوري الإنجليزي.