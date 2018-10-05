الخارجية الروسية: بوتين يلتقي محمد بن سلمان في نوفمبر

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



ونقلت الوكالة، عن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله: "إن الرئيس فلاديمير بوتين ربما يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل".



ونسبت الوكالة إلى "بوجدانوف" قوله إن "الاجتماع قد يساعد في تمهيد الطريق لزيارة بوتين إلى السعودية".