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حوادث

حريق هائل يلتهم مزارع نخيل بالوادى الجديد..صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:54 م
حريق هائل بمزارع
حريق هائل بمزارع نخيل بالوادى الجديد
منصور ابو العلمين
نشب منذ قليل حريق هائل فى مزارع نخيل بقرية الراشدة التابعه لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حيث التهمت النيران مساحات كبيرة من الاشجار.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى مزارع نخيل بمنطقة عين الشيشلانة التابعة لقرية الراشدة بالداخلة حيث امتدت السنة النيران إلى مساحات كبيرة من أشجار النخيل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بــ6 سيارات اطفاء الى موقع الحريق فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع للمشاركة فى اخماد الحريق.

وتسببت سرعة الرياح فى انتقال السنة اللهب الى عدة مواقع ، فيما تجرى حاليا عمليات السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق السكنية.
حريق هائل يلتهم مزارع نخيل بالوادى الجديد..صور
حريق هائل يلتهم مزارع نخيل بالوادى الجديد..صور
حريق هائل يلتهم مزارع نخيل بالوادى الجديد..صور

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