سمير فرج: شارون اعترف بأن الجندى المصرى هو مفاجأة حرب 73

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن شارون اعترف أن الجندى المصرى كان أكبر مفاجأة خلال حرب أكتوبر 73 وذلك في مقابلة تليفزيونية معه.



وتابع "فرج" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن شارون اعترف خلال اللقاء بالتغيير الكبير الذي حدث داخل نفوس الجنود المصريين ما بين حربى 76 و73.



وأضاف "فرج" أن شارون حكى قصة 7 جنود مصريين دمروا 7 دبابات إسرائيلية من أصل 10، بإستخدام الـ "ار بى جى" فى محافظة الإسماعيلية.

