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رياضة

عرابي: اختلفت مع محمود طاهر بسبب طريقة اختيار المدير الفني للأهلي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:35 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، إنه اختلف مع محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف هيثم عرابي خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، أنه لابد من وضع عدة معايير قبل التعاقد مع مدرب جديد سواء سنه وخبراته وشخصيته.

وأشار، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، إلى أن مارتن يول اصطدم مع النادي الأهلي ومعه الإسباني خوان كارلوس جاريدو ولم يستطيعا أن يجاريا النادي الأهلي.

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