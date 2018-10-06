تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص بالأقصر.. صور

نفذ مجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة، لإزالة كافة أنواع المخالفات المقامة بنطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة، فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومبانى بدون ترخيص، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.



تم تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات، وكانت كافة القرارات عبارة عن أسوار ومبانى من الطوب الأبيض والأحمر بدون ترخيص، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.



فيما أوضح المهندس مصطفى عبد الرحيم مهندس التنظيم بالإدارة الهندسية أن القرارات استهدفت عدة مناطق هى تنفيذ قرارين بشارع متفرع من نادى طلائع النصر بجزيرة العوامية، تنفيذ قرارين بمنطقة منشأة العمارى إحداهما بطريق طيبة الجديد، والأخرى بمنشأة العمارى الرئيسى بجوار الصرف الصحى، ومنطقة طريق السوفيتيل، وشارع طراد النيل بالكرنك، وشارع متفرع من منطقة الجولى فيل، وتنفيذ قرار بمنطقة الحزام الأخضر، وأخر بالطريق الدائرى بالكرنك بنجع النوافل ، وأخيرًا تنفيذ قرار بنجع الملقطة بالكرنك ، بمسطح (800) م مربع .



شارك بالحملة سيدة راشد عبد الله مدير المتابعة الميدانية، ومسعدعياد أندراوس وأشرف حسن يوسف مشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، وأشرف الشاطر مختص الإزالات بقسم شرطة الأقصر.