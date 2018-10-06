حكاية 4 فنانات عملن ممرضات في حرب أكتوبر.. منهن فاتن حمامة

كانت الروح الوطنية تسري في دماء كل مواطن مصري وعربي خلال حرب أكتوبر 1973، فـكل من كان يملك القدرة على المشاركة بأي شكل، لم يتأخر، الفلاح بأرضه، والعامل بتطوعه وعمله، والمواطن بتطوعه للقتال وخوض الحرب، حتى أن الفنانين لم يكن يشغلهم سوى الحرب وما يمكن تقديمه من فن، إيمانا بدورهم في هذه المرحلة، ولكن 4 فنانات مصريات قررن التطوع والمشاركة في الحرب بطريقة أخرى بعيدا عن الفن.



خلعت 4 فنانات فساتين الفن، وارتدين ملابس التمريض، حيث تطوعت 4 فنانات مصريات إلى الهلال الأحمر، لفترة تزيد عن عدة أشهر، وهن: فاتن حمامة، وتحية كاريوكا، ونادية لطفي، وهالة فاخر، كما ذكر في مجلة الكواكب لعام 1973.





لم يبخلن بوقتهن ولا مجهودهن، ورأوا أن دورهم وقتها لا يقتصر على تقديم الفن خلف الشاشات فقط، فقاموا بالتعاون مع أعضاء جمعية الهلال الأحمر بزيارة أبطال الحرب في أكثر من مستشفى، منهم المصاب ومنهم من كان في حالة حرجة، فكانت زيارتهم كمحاولة للتخفيف عنهم ومساندتهم.



ولم يقتصر دور الفنانات الأربعة على زيارة المرضى فقط، ولكن قمن أيضا بزيارة أسر وعائلات الشهداء، وكانت فكرة التطوع نابعة منهن في البداية، وبعدها أعلنت أكثر من فنانة التطوع في تقديم أعمال خيرية خلال فترة الحرب.