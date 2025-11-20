نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سكن الطالبات المغتربات ومصنع الملابس الجاهزة

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد جولة تفقدية مُوسّعة بمدينة الخارجة، شملت مقار سكن الطالبات التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، يرافقها محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ وذلك للاطمئنان على الانضباط وتوافر كافة الخدمات اللازمة للطالبات المغتربات المقيمات.



وتابعت انتظام الطالبات في الدراسة الجامعية، وعدم وجود معوقات أو احتياجات مطلوبة داخل مقار السكن، مشيدة بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام والإشراف الإداري.

من ناحية أخرى، تفقّدت نائب المحافظ مصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة، والذي يستضيف الجانب التطبيقي العملي لمنظومة التعليم الفني المزدوج - تخصص ملابس جاهزة، حيث التقت بالطالبات لمتابعة مستوى المهارات التطبيقية المكتسبة إلى جانب الدراسة النظرية بالمدرسة.