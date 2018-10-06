السيسي: استطعنا استرداد أرض الوطن حتى آخر شبر حربا وسلما.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أثبتت في السلام نفس مقدرتها في الحرب، وأوضحت أنها عندما تقرر تستطيع التنفيذ وأن إرادتها في السلام نابعة من قناعة وطنية وشعبية.



وأضاف "السيسي"، في كلمته للأمة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات السادس من أكتوبر، اليوم، السبت، أن العقود الأربعة الأخيرة أثبتت مقدرة الشعب المصري، وعمق رسوخها في جذور التاريخ وصلابتها أمام المحن والشدائد، فاستطاعت استرداد أرضها حتى آخر شبر حربًا وسلمًا.



وتابع: أن مصر استطاعت فرض واقع إستراتيجي مختلف، وصياغة معادلات الإقليم على أساس التوجه نحو السلام وليس الحرب والخراب والدمار.

