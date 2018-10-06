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رياضة

إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الإنجليزية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
سلطت الصحف البريطانية، الضوء على إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، من تدريب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت أكدت تقارير صحفية إنجليزية في الساعات الأخيرة، أن مورينيو يقضي آخر أيامه في مانشيستر يونايتد، بسبب سوء نتائج الفريق وعلاقته السيئة باللاعبين، مشيرة إلى أن إدارة الشياطين الحُمر قررت إقالة المدرب عقب مباراة الفريق اليوم أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات بطولة البريميرليج.

ووضعت صحيفة ميرور سبورت، الصادرة صباح اليوم، والتي انفردت بخبر إقالة مورينيو عنوانًا: "النهاية"، مشيرة إلى أن إدارة اليونايتد يعتقدون أن مرحلة المدرب البرتغالي مع الفريق ستنتهي اليوم أيا كانت نتيجة مباراة نيوكاسل، بينما عنونت صحيفة "ذا صن": لست الوحيد المخطئ.. مورينيو.

فيما عنونت صحيفة "ديلي ستار" عنوانًا مشيرة في إلى أن جوزيه مورينيو قال: "لا تلوموني أنا".

ويستعد فريق الشياطين الحُمر لمواجهة نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، الساعة السادسة والنصف، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب فرق دوري البريميرليج، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز الثامن عشر بنقطتين فقط.
إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الإنجليزية
إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الإنجليزية
إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الإنجليزية

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