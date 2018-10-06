محافظ مطروح يتفقد مصنع التمور وأرض المعارض ومحطة الطاقة الشمسية بواحة سيوة .. صور

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، مصنع التمور بواحة سيوة ومركز الصناعات اليدوية لمتابعة سير العمل والوقوف علي كافة المعوقات وتقديم الحلول السريعة يرافقه شعبان معروف رئيس مدينة سيوة والقيادات التنفيذية المعنية بواحة سيوة.



ووجه المحافظ علي ضرورة الاهتمام بمصنع التمور لتحقيق أعلى استفادة لمزارعى وأبناء سيوة خاصة مع اهمية المصنع الذى سيعمل على الحفاظ على منتج التمور بالواحة وتعظيم العائد الاقتصادي منه مع توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الواحة وفتح آفاق جديدة لتصديره للخارج.



كما قام المحافظ بافتتاح العمارة السكنية للعاملين بالمحطة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للعاملين.