والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة لنجلها

نشرت ماريا دولوريس ألفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الايطالى صورة لها وهي تحتضن النجم الكبير.



ووجهت والدة النجم البرتغالي رسالة لنجلها من أجل دعمه ضد الاتهامات الموجهة له بمحاولته اغتصاب إحدى الفتيات قائلة: "حظا سعيدًا يا ابني".



وأضافت: "حظًا سعيدًا لفريقك أيضًا ونحن معك أقوى دائمًا، ولاقت الصورة استحسان وتعليق من الجماهير البرتغالية والإيطالية".