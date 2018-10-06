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منوعات

والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة لنجلها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت ماريا دولوريس ألفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الايطالى صورة لها وهي تحتضن النجم الكبير.

ووجهت والدة النجم البرتغالي رسالة لنجلها من أجل دعمه ضد الاتهامات الموجهة له بمحاولته اغتصاب إحدى الفتيات قائلة: "حظا سعيدًا يا ابني".

وأضافت: "حظًا سعيدًا لفريقك أيضًا ونحن معك أقوى دائمًا، ولاقت الصورة استحسان وتعليق من الجماهير البرتغالية والإيطالية".
والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة لنجلها
والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة لنجلها

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