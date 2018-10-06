ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:17 م
لاعبو مانشستر يونايتد
لاعبو مانشستر يونايتد
حسن العمدة
أعلن فريقا مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما المرتقبة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأجرى مدرب يونايتد جوزيه مورينيو 3 تعديلات على تشكيلته التي تعادلت مع فالنسيا 0-0 في دوري أبطال أوروبا، حيث أشرك كل من أشلي يانج وسكوت ماكتوميناي وأنتوني مارسيال بدلا من أنتونيو فالنسيا ومروان فيلايني وأليكسيس سانشيز.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر يونايتد: دي خيا، يانج، سمولينج، بايلي، شو، ماكتوميناي، ماتيتش، بوجبا، راشفورد، لوكاكو، مارسيال.

نيوكاسل: دوبرافكا، ييدلين، لاسيليس، فرنانديز، مانكيو، ريتشي، شيلفي، ديامي، كينيدي، بيريز، موتو.

ترشيحاتنا

أحمد حسن ينشر صورة مع محمد هنيدى: أنا وعميد الكوميديا .. صور

علي جمعة: المرأة المتزوجة من عسكري مأجورة هي وأولادها على ما يحدث لهم

الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان ميلانيا ترامب بقصر الاتحادية..صور

شاهد .. سيلفي ميلانا ترامب أمام أبو الهول والأهرامات

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

ليلة بكت فيها السويداء.. تفاصيل أبشع مجزرة لـ250 سوريا على يد داعش.. على طريقة زوار الفجر: إرهابيو التنظيم الأخطر في سوريا ذبحوا القرويين ونسفوا منازلهم.. 30 رهينة أسرى الليلة المشئومة

حقيقة تورط جهات سياسية في اغتيال الموديل العراقية تارة فارس

ميلانيا ترامب تغادر القاهرة بعد زيارة لعدة ساعات

شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها

ننشر تفاصيل القرعة النهائية لدور الـ16 فى بطولة كأس زايد للأندية العربية

ميلانيا ترامب تزور الهرم الأكبر وأبو الهول لمدة 40 دقيقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟