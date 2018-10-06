تغييرات بالجملة في تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

أعلن فريقا مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما المرتقبة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأجرى مدرب يونايتد جوزيه مورينيو 3 تعديلات على تشكيلته التي تعادلت مع فالنسيا 0-0 في دوري أبطال أوروبا، حيث أشرك كل من أشلي يانج وسكوت ماكتوميناي وأنتوني مارسيال بدلا من أنتونيو فالنسيا ومروان فيلايني وأليكسيس سانشيز.



وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:



مانشستر يونايتد: دي خيا، يانج، سمولينج، بايلي، شو، ماكتوميناي، ماتيتش، بوجبا، راشفورد، لوكاكو، مارسيال.



نيوكاسل: دوبرافكا، ييدلين، لاسيليس، فرنانديز، مانكيو، ريتشي، شيلفي، ديامي، كينيدي، بيريز، موتو.