ريال مدريد يواصل نزيف النقاط بعد خسارة على يد ألافيس فى الوقت القاتل..فيديو

واصل فريق ريال مدريد، نزيف النقاط في الدوري الاسباني بتعثر جديد بعد الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف في الوقت القاتل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مينديزوروزا فى الجولة الـ8 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.



وسجل مانو جارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.



وعجز العملاق المدريدي عن تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي ونال خسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة بينما رفع ألافيس رصيده إلى نفس العدد من النقاط ليزاحم الريال وبرشلونة على صدارة جدول المسابقة.