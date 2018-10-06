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أخبار العالم

احتجاجات أمام الشيوخ الأمريكي بعد التصويت على تعيين كافانو بالمحكمة العليا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:19 م
القاضي الأمريكي بريت
القاضي الأمريكي بريت كافانو
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن عددًا من المحتجين تجمعوا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي صوت بأغلبية 50 صوتًا لصالح تعيين القاضي الأمريكي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المحكمة العليا.

كان مجلس الشيوخ قد وافق أمس على السماح بإجراء تصويت نهائي في الكونجرس اليوم السبت على ترشيح بريت كافانو، مرشح الرئيس دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا.

واحتشد أمس آلاف المحتجين المناهضين لكافانو بسبب اتهامات موجهة له فى قضايا غير أخلاقية أمام المحكمة العليا ودخلوا مبنى تابعا لمجلس الشيوخ رافعين لافتات كتبت عليها عبارات منها "صدِّقوا الضحايا". وألقي القبض على مئات المتظاهرين ومن بينهم الممثلة إيمي شومر، إلا أن الجمهوريين مضوا قدما في خطط إجراء تصويت إجرائي رئيسي أمس الجمعة وتصويت نهائي اليوم السبت لتأكيد تولي كافانو للمنصب.

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