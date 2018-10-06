الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو

نفى أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم نقاط للفريق في بطولة الدوري.



وقال مدير الكرة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم يصلنا أي شيء عن خصم العقوبات حتى الآن مثلما يتردد".



وأكد حافظ في تصريحاته "لاعبو الزمالك يستحقون مكافأة فورية وكل تقدير مادي من جانب الإدارة بعد ما قدموه من مستوى في مباراة اليوم أمام الهلال".

