رضا سيكا: طارق سليمان الأفضل لتدريب حراس المنتخب

قال رضا سيكا، لاعب الزمالك السابق، إن طارق سليمان كان يجب أن يكون مدرب حراس مرمى المنتخب المصري.



وقال سيكا في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طارق سليمان كان سببًا في تألق الكثير من الحراس في مصر، مثل الشناوي وإكرامي".



وتابع: "كان يجب أن يتم تجديد الدماء في جهاز المنتخب، وطارق سليمان إضافة قوية لحراس مصر".

