طارق سليمان: الأهلي أضاع فرصة الفوز على وفاق سطيف بنتيجة كبيرة

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن لاعبي الأهلي أضاعوا فرصة الفوز على وفاق سطيف بنتيجة كبيرة.



وأضاف طارق سليمان خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»على قناة صدى البلد: «الأهلي قدم مباراة رائعة أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وخاصة بالشوط الأول»، معربا عن تفاؤله بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.



وتابع مدرب حراس مرمى الأهلي السابق: «رغم حصولنا على نقطة واحدة في بداية دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، إلا أنني كنت متيقن من تصدرنا المجموعة نهاية الدور».

