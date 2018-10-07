ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طارق سليمان: الأهلي أضاع فرصة الفوز على وفاق سطيف بنتيجة كبيرة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن لاعبي الأهلي أضاعوا فرصة الفوز على وفاق سطيف بنتيجة كبيرة.

وأضاف طارق سليمان خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»على قناة صدى البلد: «الأهلي قدم مباراة رائعة أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وخاصة بالشوط الأول»، معربا عن تفاؤله بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وتابع مدرب حراس مرمى الأهلي السابق: «رغم حصولنا على نقطة واحدة في بداية دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، إلا أنني كنت متيقن من تصدرنا المجموعة نهاية الدور».

ترشيحاتنا

لواء طيار: أغنية على الممر الفيلم الوحيد الجيد عن حرب أكتوبر.. فيديو

الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو

وزيري: زيارة ميلانيا ترامب ترويج للسياحة المصرية بشكل مختلف

السعودية تكذب مزاعم تركيا بشأن جمال خاشقجي

مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة أقلعت من أبو ظبي

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. فيديو

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي والوصل فى كأس زايد: أوعى تقف قدام القطر

حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية

إعلامي جريء يعود للشاشة من جديد عبر قناة الحياة قريبا.. فيديو

طارق سليمان: رحلت عن الأهلي ونجلي مازال في الفريق الأول

بطل من أبطال أكتوبر يروي تفاصيل تفجير محزن كبريت شرق القناة.. فيديو

تصريح طريف لـ ميلانيا ترامب حول الرئيس الأمريكي من أمام الأهرامات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67
طارق سليمان: لولا يقظة جنش لخسر الزمالك 2-0 في الشوط الأول.. فيديو
محمود علاء: سأجتهد وأتعب للانضمام إلى المنتخب.. فيديو
أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور
لاعب الزمالك السابق: الأهلي رفض خوض السوبر المصري السعودي خوفا من الهلال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟