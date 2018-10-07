محمد صلاح على موعد مع التاريخ.. مواجهة ليفربول ومانشستر سيتى تشهد منح مو لقبا جديدا.. وتوقعات بأن يعادل الفرعون المصري رقم إيان راش

صلاح نجح في إحراز 44 هدفًا في أول مواسمه مع ليفربول

صحيفة بريطانية: كلوب حرص على توجيه نصائح لصلاح عقب مباراة نابولى

مايكل أوين يفسر ما يمر به محمد صلاح





يعيش مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي ومحبو نجم المنتخب الوطني محمد صلاح اللاعب في الفريق حالة من الترقب قبل ساعات من مواجهة مانشستر سيتى بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث من الممكن أن يصبح محمد صلاح ثاني لاعب يحرز 4 أهداف فى 4 مباريات متتالية فى مواجهات بين الفريقين مثل لاعب ليفربول السابق إيان راش، وبذلك يعود صلاح إلى حصد الألقاب مرة أخري بعدما فقدها خلال الفترة الماضية بسبب التذبذب التى عانى منه مؤخرا.كان صلاح نجح في إحراز 44 هدفًا في مختلف المسابقات في أول مواسمه مع ليفربول، بالإضافة إلى تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج وأفضل لاعب في المسابقة وتتويجه كثالث أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ووفقا لموقع ليفربول فإن راش هو الوحيد من لاعبيه الذى سجل ضد مانسشتر سيتى خلال أربعة مباريات متتالية خلال الفترة بين 1992 و1994، ويقترب محمد صلاح الذي سجل خلال الثلاث مباريات الماضية، حيث سجل في ذهاب وإياب ربع نهائى دورى الأبطال، بجانب هدف آخر فى الدورى الإنجليزى، من معادلة رقم إيان راش إذا أحرز هدفا في تلك المباراة، التى يخوضها مانشستر سيتى متصدر الدورى الإنجليزى برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ليفربول.وتصدر صلاح التشكيل المتوقع لفريقه في المباراة، والذي يضم أليسون، وجوميز، وفان دايك، وأرنولد، وروبرتسون، وهندرسون، وميلنر، وفينالدوم، ومحمد صلاح، وماني، وفيرمينيو، فيما يتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي، إيدرسون، ولابورتي، وكومباني، ووالكر، وميندي، وفيرناندينيو، وبرناردو سيلفا، وديفيد سليفا، وسترلينج، وساني، واجويرو.كان المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورجن كلوب علق على تراجع أداء صلاح وسوء معدله التهديفي خلال الفترة الماضية، بأن هذا طبيعي، وأضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي: "لم يتوقّع أحد أن يسجل صلاح 10 أهداف بعد 5 أو 6 مباريات، وكل مهاجم يمكنه تأليف كتاب عن هذه اللحظات.. 98% من أداء المهاجم يتعلق بالعمل الجاد، و2% بالحظ"، وعن كيفية التغلب على مانشستر سيتي قال: "يجب أن نركز تماما، ونقدم أفضل ما لدينا من أجل إبقائهم بعيدين عن مرمانا، سيتطلب الأمر عملا جادا. لا توجد مشكلة في ذلك، والكل يعرف هذا".واستعرض كلوب أسباب الهزيمة من نابولي الإيطالي بملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بخسارة ليفربول بهدف دون مقابل، بقوله: "التوقيت لم يكن مناسبا في الدفاع، لأننا شعرنا بالتعرض للضغط عندما لم يحدث ذلك فعليا، واتخذنا قرارات خاطئة. لم نتأقلم مع طريقة لعبهم بشكل جيد، وبعد اللقاء اتضح أنهم يستحقون الفوز".ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن كلوب حرص على عقد جلسة خاصة مع صلاح عقب نهاية مباراة ليفربول ونابولى الايطالى، وقام بتوجيه العديد من النصائح لصلاح مع أجل إستعادة بريقه مع ليفربول أبرزها الابتعاد عن الضغوط وأن يكون هادىء الاعصاب داخل وخارج الملعب، بجانب عدم الالتفات لتعليقات الجماهير السلبية".وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب أكد لمهاجمه محمد صلاح على أن تسجيل الاهداف من عدمه ليس مقياسًا للحكم على مستواه، موضحًا أن هارى كين مهاجم توتنهام لا يزال يتعرض للانتقادات رغم تسجيله للأهداف مع توتنهام فى المباراتين الماضيتين"، وفي سياق متصل، رأى كيفين كيجان نجم ليفربول السابق أن محمد صلاح قادر على أن يكون مثل أسطورة ليفربول كيني دالجليش بالنسبة لجماهير ملعب أنفيلد.وأكد مايكل أوين نجم نادى ليفربول الإنجليزى السابق أن انخفاض المعدل التهديفى للنجم المصرى لا يعنى بالضرورة تراجع أداء اللاعب على الصعيد الفني، وقال مايكل أوين فى تصريحات: "نعم هناك انخفاض لمعدل محمد صلاح التهديفى، لكن فى الوقت ذاته لا يزال يخلق لنفسه الفرص التهديفية ويقوم بالعديد من التسديدات تجاه مرمى الخصوم لكنها لا تصيب الشباك".