ثغرة خطيرة تهدر إيرادات السكة الحديد بسبب نظام الحجز الجديد

طالب المهندس علاء سعداوى الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، بسرعة حل الثغرات الموجودة فى نظام الحجز الإلكترونى ونظام الحجز عبر الموبيل.



وشدد سعداوى، على ضرورة تعديل نظام الحجز عبر الموبايل، على أن يتم دفع ثمن الكرسى أو ثمن التذكرة من خلال الموبيل، بدلا من الدفع بداخل القطار.



موضحا أن أخطر ثغرة بنظام الحجز الجديد للقطارات، هى مشكلة دفع ثمن التذكرة، والتى ينص على حجز الكرسى بالموبايل، ودفع ثمن التذكرة بداخل القطار وفى النهاية يحدث تلاعب شديد فى هذه النقطة منها عدم قدرة كمسرى القطار على تحصيل ثمن التذاكر بسبب الزحام.



وكشف سعداوى أن ٥٠٪ من ركاب القطارات يستخدمونها لمحطة واحدة أو ٢ الى ٣ محطات، وبالتالي يكون الراكب غادر القطار قبل أن يصل إليه المحصل مما يهدر على السكك الحديد أموالا عديدة.