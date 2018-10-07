ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ثغرة خطيرة تهدر إيرادات السكة الحديد بسبب نظام الحجز الجديد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:16 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
ولاء عبد الكريم
طالب المهندس علاء سعداوى الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، بسرعة حل الثغرات الموجودة فى نظام الحجز الإلكترونى ونظام الحجز عبر الموبيل.

وشدد سعداوى، على ضرورة تعديل نظام الحجز عبر الموبايل، على أن يتم دفع ثمن الكرسى أو ثمن التذكرة من خلال الموبيل، بدلا من الدفع بداخل القطار.

موضحا أن أخطر ثغرة بنظام الحجز الجديد للقطارات، هى مشكلة دفع ثمن التذكرة، والتى ينص على حجز الكرسى بالموبايل، ودفع ثمن التذكرة بداخل القطار وفى النهاية يحدث تلاعب شديد فى هذه النقطة منها عدم قدرة كمسرى القطار على تحصيل ثمن التذاكر بسبب الزحام.

وكشف سعداوى أن ٥٠٪ من ركاب القطارات يستخدمونها لمحطة واحدة أو ٢ الى ٣ محطات، وبالتالي يكون الراكب غادر القطار قبل أن يصل إليه المحصل مما يهدر على السكك الحديد أموالا عديدة.

ترشيحاتنا

الملك سلمان مقاتلا في حرب الوديعة.. صورة نادرة

التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية

الحق في الدواء ترد على تداول صور لبيع أدوية بسوق الجمعة

رغيف العيش يثير أزمة في تركيا والمخابز تتوقف عن العمل

أحدهم كان مقربا من السادات.. قصة فشل 3 جواسيس إسرائيليين في إفساد خطة حرب أكتوبر

صنداي تايمز: بريطانيا تعزز قدراتها لشن هجمات سيبرانية على روسيا

في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد زيجات نعيمة عاكف

موازنة النواب: نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل لـ 300 جنيه

ليفربول يلهب حماس محمد صلاح قبل لقاء مانشستر سيتي.. فيديو

رئيس الوزراء: تنسيق مع محافظ الوادى الجديد فى التعامل مع حريق الراشدة

الاعتداء على ابنة زعيمة المعارضة الفرنسية

إيني: اكتشاف غير مسبوق بحقل ظهر.. وهكذا تصبح مصر مركزا لتصدير الغاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استفادة السينمائيين العرب من دعم شمال أوروبا بمهرجان مالمو

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق المبادرة
نصر سالم: المرحلة القادمة قهر لكل التحديات في مصر.. فيديو
التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية
عمرو البسطويسي يؤكد استمرارية القوافل الطبية بشكل دوري لسيناء.. فيديو
ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟