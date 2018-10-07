وزيرة الصحة: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سى ديسمبر المقبل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم، الاحد، اجتماعا تحضيريا لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة» تحت شعار "100 مليون صحة" والتى من المقرر انطلاقها فى ديسمبر القادم وتنتهي فبراير 2019، بـ11 محافظة من محافظات الجمهورية.



حضر الاجتماع مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، اللواء سيد الشاهد ورئيس قطاع الرعاية الأساسية، الدكتورة سعاد عبد المجيد وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ووكلاء وزارة الصحة بـ 11 محافظة ومديرى وحدات الرعاية والأساسية بذات المحافظات.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظات المرحلة الثانية المقرر إطلاق المبادرة بها هى البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر.



وذكر مجاهد أن الاجتماع تناول إمكانيات كل محافظة على حدة وتحديد آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بضرورة التعاون مع كل الجهات التنفيذية بكل محافظة، لأن التعاون هو سر نجاح المرحلة الأولى بالمحافظات الـ 9 الحالية والتى تحقق نجاحا منقطع النظير يوما بعد يوم.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، شددت خلال الاجتماع على ضرورة الاستفادة من تجربة المرحلة الأولى ومعرفة الأساليب التى من خلالها تم التغلب على التحديات التى واجهتها على أرض الواقع خلال خطة التنفيذ، لافتة إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير فى نجاح المرحلة الثانية وتحقيق نتائج أكثر من المرحلة الأولى أيضا.



ولفت مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت ببدء تدريب القوى البشرية فى محافظات المرحلة الثانية مطلع شهر نوفمبر القادم، وكلفت وكلاء الوزارة بالتنسيق مع السادة المحافظين ومدريات الشباب والرياضة، بتحديد نقاط المسح الثابتة والمتحركة بكل محافظة، فضلا عن حصر القوي البشرية المطلوبة بخطة التنفيذ.



جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية انطلقت يوم الاثنين الماضى الموافق الأول من شهر اكتوبر الحالى فى 9 محافظات ويستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.



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