إعادة طفل متغيب لأهله بالأقصر

نجحت مديرية أمن الأقصر فى إعادة طفل متغيب إلى أهليته .



البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أرمنت ( بالأقصر ) بالمرور بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية شاهدت أحد الأطفال متوقفًا بجانب الطريق منفردًا ، وتبدو عليه علامات الخوف.. بالفحص تبين أنه يدعى طارق محمد عباس- 11 سنه ومقيم بدائرة مركز شرطة قوص ( بمحافظة قنا ) وبسؤاله قرر أنه متغيب عن أهليته ولا يعلم كيفية العودة إلى محل إقامته .



ومن خلال فحص بلاغات الغياب تبين أن الطفل المذكور مُبلغ بغيابه بمركز شرطة قوص.. على الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتواصل مع أهليته.. حيث تم تسليم الطفل لوالدته بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته وتربيته .



وقدمت والدة الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى العثور على نجلها وإعادته إليها سالما .

