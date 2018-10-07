روتارى مصر تنظم منتدى التعليم مستقبل أمة

نظمت روتارى مصر برعاية محافظ المنطقة الروتارية عبد الحميد العوا، منتدى الروتارى للتعليم، حيث يهدف المنتدى الذي نظمته لجنة التعليم الأساسى ومحو الأمية بالروتارى، برئاسة إيمان الغمراوى إلى مناقشة أهمية التعليم كركيزة أساسية لتقدم أي مجتمع وكيفية مواجهة التحديات.



وناقش أيضا كيفية مشاركة أندية الروتارى كمجتمع مدنى فى خطط التطوير التى تقوم بها مؤسسات الدولة فيما يخص كل المحاور الخاصة بالعملية التعليمية والتى تشمل الطالب والمدرس وولى الأمر وكذا محاور محو الأمية والتعليم الفنى والتركيز على أهمية وتفعيل الشراكات المختلفة والمواكبة لتحديات العصر.



ويقام في المنتدى حلقات نقاشية من خلال برنامج المنتدى بين مسئولى الدولة وممثلى المجتمع المدنى والخاص.



وكانت أندية روتاري وقعت عددا من البروتوكولات بين روتارى مصر والجهات المختلفة من جهات حكومية ومانحة ومجتمع مدنى لبدء العمل والتعاون فيما يخص المحاور المختلفة التى تم طرحها ومناقشتها فى برنامج المنتدى.



وجاء أبرزها تطوير ٢٧ مدرسة ابتدائي في الفيوم، كما سيتم تطوير عدد من المدارس في المحافظات المختلفة، بجانب التعاون مع لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بالروتاري برئاسة أميمة الشيخ، هذا بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بوزارة التضامن للمساهمة في حملات التوعية ضد مخاطر الادمان في اماكن عمل الروتاري من المدارس وفصول محو الأمية ومراكز الشباب.