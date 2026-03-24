حزب الله : نرفض قرار الخارجية اللبنانية بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني

أعلن حزب الله عن رفضه قرار الخارجية اللبنانية بشأن سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وأكد حزب الله أن القرار يشكل انصياعا واضحا للضغوط والإملاءات الخارجية.

وأوضح حزب الله أن قرار وزارة الخارجية اللبنانية يعد تعديا صارخا على صلاحيات رئيس الجمهورية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، إن قوات الجيش تعتزم السيطرة على مساحات واسعة من جنوب لبنان وصولًا إلى نهر الليطاني، في خطوة تعد الأولى من نوعها التي تعلن فيها تل أبيب نيتها فرض سيطرة مباشرة على هذه المنطقة.

وأوضح كاتس، خلال اجتماع مع قيادات عسكرية، أن القوات الإسرائيلية ستعمل على بسط نفوذها على ما تبقى من الجسور والمناطق الواقعة حتى الليطاني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإنشاء منطقة أمنية عسكرية جديدة.