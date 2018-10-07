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فن

رسالة إلى النجم محمد صلاح من زوجة الفنان يوسف الشريف

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
نورا نبيل
بعثت الكاتبة وزوجة النجم يوسف الشريف، إنجي علاء، برسالة إلى لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح منذ قليل من خلال حسابها الخاص على "تويتر". 

وغردت "علاء"، قائلة: "كلنا بندعي لمحمد صلاح وبنتمناله التوفيق انهارده بس في الاخر كل حاجة فيها توفيق وعدم توفيق واحنا واثقين انه بيعمل كل اللي يقدر عليه واللي ربنا عايزه يكون وفي كل الأحوال بنشجعه وبنسانده".

ويقود صلاح فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الأنفيلد ضد فريق مانشستر سيتي، في آخر مباريات الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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