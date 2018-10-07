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فن

دياب يحتفل بزفافه على هاجر الشرنوبى

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم الفنان دياب بزفافه على الفنانة الشابة هاجر الشرنوبى، داخل أحد الفنادق، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد قليل من اهل الفن بالإضافة إلى الأصدقاء والأهل.


يذكر أن دياب وهاجر قدمًا معًا مسلسل "كلبش 1" الذى عرض خلال شهر رمضان قبل الماضى وقام ببطولته الفنان أمير كرارة.

يذكر أن آخر أعمال دياب الغنائية هى اغنية " 100 وش " ، والتى جمعته بكل من تامر حسنى وأحمد شيبة ومصطفى حجاج .

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